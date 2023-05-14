Сектор Газа согласился на перемирие

Палестинские группировки в секторе Газа, главным образом «Исламский джихад», в субботу вечером принципиально согласились на новую схему перемирия с Израилем, предложенную группой посредников. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, международные посредники представили новую формулу взаимного прекращения огня, которая предполагает, в частности, «прекращение атак на мирных граждан и бомбардировок жилых зданий». Как указывает Al Jazeera, «Исламский джихад» в принципе согласился с предложенной инициативой и «ожидает ответа израильской стороны».

Как передал телеканал Al-Hadath, в настоящее время Израиль «изучает новое предложение [о прекращении огня], представленное Египтом».

Израильская армия с 9 мая проводит в секторе Газа операцию «Щит и стрела», нанося удары по военным объектам «Исламского джихада». Она началась в ответ на массированные обстрелы еврейского государства, совершенные неделей ранее. С начала новой волны обстрелов, по данным Министерства здравоохранения сектора, было убито более 30 палестинцев, около 150 получили ранения, пишет ТАСС.