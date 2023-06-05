Сейсморазведка «Белоруснефти» изучает новую площадь

Специалисты управления полевых сейсморазведочных работ (УПСР) «Белоруснефть» приступили к изучению новой площади — Майско-Макеевско-Днепровской, сообщили БЕЛТА в компании.

Фокус внимания сконцентрирован на Майско-Макеевско-Днепровской площади, которая занимает около 1,1 тысячи квадратных километров.

По словам заместителя начальника УПСР по общим вопросам Вадима Грудцина, предполагаемый контур новой площади проходит по границам Речицкого, Гомельского и Лоевского районов Гомельской области.

«Наши специалисты выявили труднопроходимые заросшие участки с признаками заболачивания, торфоразработки с водой или густо заросшие лозой и камышом. На таких участках бурить скважины будут с помощью специализированной тракторной гусеничной техники», — пояснил он.

Как отметили на предприятии, разработка этой площади может сопровождаться сложностями, обусловленными территориальными особенностями: здесь пролегают поймы Днепра и Сожа, которые в этом году отличились мощным весенним паводком. Специалисты подходят к проекту с учетом всех обстоятельств. К примеру, при обилии осадков весной или осенью не исключается вероятность затопления всей пойменной части рек. Это усложнит топографические и буровые работы. Для доставки техники необходимо будет расчистить подъездные пути на заболоченных и заросших участках.

В компании намерены закончить сейсморазведочные работы на Осташковичской площади в этом году, после чего сразу планируют приступить к выполнению задач на Майско-Макеевско-Днепровской.

Кстати, объем добычи нефти в Беларуси в 2022 году составил 1,81 миллиона тонн. И это рекорд за последние 20 лет. По сравнению с 2021 годом, когда в стране было добыто 1,737 миллиона тонн нефти, показатель вырос на 4,2%.

За 2016-2022 годы в Беларуси было открыто 10 нефтяных месторождений.