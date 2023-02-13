Сейсмологи внесли турецкую Анталью в зону риска

Представители Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции выступили с заявлением о том, что все курортные провинции страны попадают в зону высокого риска дальнейших землетрясений, которые могут произойти в стране, пишет портал «SMnews».

При этом наибольшая опасность распространяется на территорию Анталию. Этот город является одним из любимых мест отдыха для тысяч туристов, приезжающих из всех стран мира. Неподалеку оттуда расположен и город Алания, на территории которого особенно распространен русский язык.