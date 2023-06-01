Сегодня в Беларуси подорожала «коммуналка»

В Беларуси с 1 июня выросли тарифы на ряд коммунальных услуг. Подорожание плановое и было утверждено еще в конце прошлого года.

В начале года, с 1 января, подорожали жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления. С 1 июня вырастут тарифы на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный на цели отопления.

Тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) вырастет с 21,9245 рубля до 24,7187 за 1 Гкал.

Для тех, у кого есть счетчики, а также индивидуальные газовые отопительные приборы, 1 кубометр газа вырастет в цене с 0,1993 до 0,2062 рубля.

Как обещано, по итогам двух этапов повышения тарифов платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах пяти долларов в эквиваленте (с января — примерно на 9,53 рубля, или 3,42 доллара, с июня — на 4,39 рубля, или на 1,58 доллара). По крайней мере, так выглядит ситуация согласно расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли.