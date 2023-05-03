Сегодня проходит полицейская операция против крупнейшей мафиозной группировки «Ндрангета»

С самого утра следователи по всему миру проводят мероприятия против калабрийской мафиозной организации «Ндрангета», сообщают европейские медиа.

В рамках операции «Эврика» должно быть выполнено более 100 ордеров на арест за торговлю наркотиками и отмывание денег.

Небольшое калабрийское село Сан-Лука в Италии находится в состоянии осады с самого утра. Там дислоцируются хорошо вооруженные спецподразделения карабинеров. Опорный пункт калабрийской мафиозной организации «Ндрангета», насчитывающий 3400 жителей, сейчас является одним из стратегических центров всемирной антимафиозной операции «Эврика».

Следователи из разных стран уже почти четыре года работают над этим процессом, который считается крупнейшей международной акцией против «Ндрангеты», которая когда-либо происходила.

Нити всей операции «Эврика» сходятся в европейских правоохранительных органах Eurojust и Europol.

Следствие сосредотачивается на клане «Ндрангета» из села Сан-Лука. Утверждается, что они контрабандой ввозили крупные партии кокаина в Европу из таких стран, как Колумбия, Бразилия и Эквадор. Наркотики привозили контейнеровозами в такие порты, как Антверпен, Роттердам или Джойя-Тауро в Калабрии, а часть кокаина переправляли дальше в Австралию. Для отмывания незаконных наркоденег подозреваемые инвестировали в рестораны, пиццерии, кафе и кафе-мороженое. Речь идет о вероятной сети отмывания денег в Германии, Бельгии, Португалии и Аргентине.

В ходе расследования следователи получили доступ к внутренним чатам подозреваемых с криптографических мобильных телефонов. Очевидно, речь идет об устройствах ныне закрытых провайдеров EncroChat и SkyECC. Согласно информации MDR и FAZ, это будет первый случай, когда такие криптотелефоны могут играть важную роль в международных антимафиозных процессах.