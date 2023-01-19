Православные верующие 19 января празднуют Крещение Господне (Богоявление) — один из великих непереходящих двунадесятых праздников. В этот день вспоминают, как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Второе название – Богоявление – дано празднику в память о том, что во время крещения на Христа с небес сошёл Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном.

Накануне в Сочельник во всех храмах прошли службы великого чина водоосвящения, после чего считается, что вода обретает первозданную чистоту и несет божественную благодать. Второй раз вода освящается в сам праздник Богоявления.

Сегодня во все церкви верующие приходят за Крещенской водой. Люди верят, что в это время вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы и дома.

До сих пор сохранилась традиция окунаться на Крещение в прорубь. Считается, что во время обряда в воде, являющейся источником новой жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога.