Сегодня православные и католики отмечают праздник Святой Троицы

В 2023 году католики и православные вновь отмечают торжество Пресвятой Троицы в один день — 4 июня.

У этого праздника нет постоянной даты, она зависит от даты Пасхи. В этом году Воскресение Христово католики и православные праздновали с разницей в неделю, однако даты праздника Святой Троицы совпали — почему так?

Дело в том, что изначально христиане и в западной, и в восточной традиции это торжество отмечали одновременно с Пятидесятницей: торжеством Сошествия Святого Духа в 50-й день после Пасхи. И если в православии оба праздника так и остались совмещенными, то в Католической церкви их разделили в XIV веке.

На 50-й день после Пасхи католики отмечают исключительно Сошествие Святого Духа на апостолов — этому событию посвящена Пятидесятница. А в следующее воскресенье, на 57-й день после Пасхи, в Католической церкви отдельно празднуют торжество Пресвятой Троицы — раскрывая в этот день христианскую истину о Едином Боге в трех Личностях — это Отец, Сын (Иисус Христос) и Святой Дух.

То есть, непосредственно праздник Святой Троицы католики и православные (вместе с Сошествием Святого Духа) отмечают с разницей в неделю. Поэтому даты и совпали в этом году.

Кстати, в 2025 году все ветви христианства будут отмечать в один день Пасху — благодаря совпадению дат в обеих методиках расчета по лунно-солнечному календарю.

На Троицу принято украшать храмы живыми ветвями берез, дубов, застилать полы свежескошенной травой. Украшения остаются на всю Троицкую неделю, в том числе и на Духов день. Священники в эти дни надевают зеленые одежды.

Некоторые православные верующие также украшают зелеными веточками березы, цветами свои дома.

Еще на Троицу принято плести венки. Считается, что если в этот день надеть его на свою вторую половинку, то она будет тебя любить всю свою жизнь.

Еще одна традиция Троицы — устраивать застолье и приглашать на торжество родственников, друзей и близких. Для верующих важно помолиться в храме. Нужно быть добрее и внимательнее к людям. Наши предки верили, что сколько хорошего на Троицу сделаешь, столько вернется к тебе после праздника.

Что нельзя делать на Троицу

Троица — радостный праздник, поэтому в этот день нельзя печалиться, грустить и поддаваться унынию.

Ни в коем случае нельзя в этот день ссориться, обижать и обманывать окружающих.

На Троицу нельзя делать зла, обращаться к языческим обрядам или совершать ритуалы.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные традиции запрещают в этот день стричься и красить волосы.