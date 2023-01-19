Сегодня и завтра — магнитные бури

От
Аддзел навін
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Магнитная буря. Фото из открытых источников.
Магнитная буря. Фото из открытых источников.

И это не последний солнечный шторм в январе.

Избежать влияния ударов магнитной бури невозможно, как и предотвратить само астрономическое событие. Оно является следствием солнечных вспышек, которые происходят внезапно. Последние дни наблюдается усиленная геомагнитная активность. Сегодня и завтра сила магнитных ударов оценивается в 5 баллов.

Следующий космический шторм произойдет в период с 26 по 31 января.

26 января ожидается 5-балльная магнитная буря, 27 января — 4 балла.

С 28 по 31 числа прогнозируется период 3-балльных магнитных бурь.

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, рекомендуется больше бывать на свежем воздухе, выпить успокаивающий ромашковый, лавандовый или мятный чай, избегать стрессовых ситуаций.

Головная боль. Фото из открытых источников.
Головная боль. Фото из открытых источников.

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