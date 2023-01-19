Сегодня и завтра — магнитные бури

И это не последний солнечный шторм в январе.

Избежать влияния ударов магнитной бури невозможно, как и предотвратить само астрономическое событие. Оно является следствием солнечных вспышек, которые происходят внезапно. Последние дни наблюдается усиленная геомагнитная активность. Сегодня и завтра сила магнитных ударов оценивается в 5 баллов.

Следующий космический шторм произойдет в период с 26 по 31 января.

26 января ожидается 5-балльная магнитная буря, 27 января — 4 балла.

С 28 по 31 числа прогнозируется период 3-балльных магнитных бурь.

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, рекомендуется больше бывать на свежем воздухе, выпить успокаивающий ромашковый, лавандовый или мятный чай, избегать стрессовых ситуаций.