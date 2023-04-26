Сегодня 37 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года произошел взрыв 4-го энергоблока атомной станции.

Официально о катастрофе объявили 14 мая.

Ликвидировали последствия аварии в 1987 году, задействовав около 240 тысяч человек.

В результате взрыва и его последствий погибли до 4 тысяч человек. Эвакуированы жители Припяти и поселков из 30 километровой зоны.

Воспоминаниями о трагедии на ЧАЭС поделился известный белорусский фотограф Юрий Иванов.

«Вечером 25 апреля я встретился с приятелем, известным поэтом. Ему нужна была его фотография для сборника стихов, который выходил в Москве, — пишет Иванов. — Мы разговаривали, и я фотографировал его по системе Картье Брессона – интересная беседа и фото, между прочим. Засиделись за полночь. Ночь была теплой, и мы пошли пешком. На улице было много гуляющих.

Утром на улице стояли лужи, окаймленные желтыми пенными каемками. Спустя много лет я узнал, что это был искусственно вызванный дождь из туч, которые шли от Чернобыля в сторону Москвы.

Утром позвонил мой друг и сказал, что, подходя к дому, застал дождь. Помня поверье, если капли первого весеннего дождя втереть в волосы, они будут гуще расти. Он так и сделал. Утром почувствовал головокружение, а потом узнал о взрыве в Чернобыле…

1 мая 1986 года в Минске прошла демонстрация трудящихся. Знакомый физик из Сосен сказал, что в этот день радиация была в 200 раз выше нормы.

— Я шел по городу и ужасался, когда видел, как минчане едят мороженое. Хотелось крикнуть – не облизывайте губы, радиация!..

6 мая я принял решение ехать в Чернобыльскую зону, позвонил в Гомель первому секретарю обкома партии Алексею Степановичу Камаю. Он спросил, каким рейсом я лечу.

У трапа самолета стояла обкомовская черная Волга, и мы поехали по пустынному городу. Я ранее приезжал в Гомель, но такой чести удостоился впервые.

Обком партии был безлюден.

Камай был сосредоточен и сумрачен. В нагрудном кармане Алексея Степановича я увидел, похожий на авторучку прибор.

— Индивидуальный дозиметр – пояснил Камай.

Специалистами из института глобального климата и экологии Росгидромета была определена тридцатикилометровая зона отселения от Чернобыльской АЭС.

Это было выполнено геометрически. На карте циркулем отметили зону отселения. Потом мне рассказывали, что граница проходила по главной улице некоторых деревень, разделяя на чистую и «грязную» зоны.

Мы поехали в Хойники. Вертолет стоял наготове. Полетели. Деревнями с цветущими садами. Пустынные поселки. Было похоже на декорации к съемке фильма. Еще немного и сюда запустят массовку и жизнь закипит. Мы пролетали мимо добротных домов, клубов, на крышах которых реяли красные флаги. На одном из перекрестков дорог, по круговой развязке, ехали поливочные машины, распушивши белые водяные усы. Дезактивация.

Светило яркое солнце. Теплый ветер овевал лицо и я почувствовал, как мои глаза застилает пленка. Терялась резкость. Я протер глаза платком, не помогло.

— Радиация, – пояснил летчик.

На горизонте показалась Чернобыльская атомная электростанция.

— Туда нельзя, запрет, – летчик показал в сторону станции и вертолет лег на обратный курс.

Когда мы подлетали к месту посадки, земля крутанулась и возникло чувство тошноты. Невесомость? Фотоаппарат отделился от колен и поплыл. Несколько мгновений неясности и … вертолет взмыл в небо.

На земле нас встретили, раскрыв объятия, те, кто остался на земле. Среди них коллега Слава Ходосовский. Из вертолета вышли бледные летчики.

Потом Слава рассказал мне, что вертолет падал и крутился, а метров за десять от земли взмыл вверх.

Теперь испугался я.

В Хойниках, районном центре Гомельской области находился Республиканский штаб по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Публикуемые фото сделаны 7 мая 1986 года».