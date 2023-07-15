«Седой» против «Вагнера»: кто перебазировался в Беларусь?

Ситуация с ЧВК «Вагнер» остается запутанной.

С одной стороны, Министерство обороны Беларуси подтвердило, что бойцы компании Пригожина уже прибыли в Беларусь и даже приступили к работе — тренировкам нашей теробороны в лагере под Осиповичами.

Более того, пресс-служба оборонного ведомства сообщила: «В министерство обороны поступает множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК «Вагнер». Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск».

С другой стороны, остается непонятным, кто именно приехал в Беларусь.

Потому что в России бойцам ЧВК «Вагнер» предложили остаться, заключить контракт с Минобороны и продолжать службу под руководством известного командира «вагнеровцев», Героя России Андрея Трошева. Об этом, по данным «Коммерсанта», Владимир Путин рассказал на выставке квантовых достижений в Центре международной торговли.

По словам президента России, которые приводит «Коммерсант», он предложил им «несколько вариантов трудоустройства, и в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой — человека, под началом которого бойцы «Вагнера» и служили последние 16 месяцев».

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», — цитирует Путина «Коммерсант».

Под позывным Седой известен один из ключевых командиров ЧВК «Вагнер», Герой России Андрей Трошев, через которого происходило взаимодействие ЧВК с Министерством обороны. Именно он, судя по словам Путина, станет новым руководителем той части ЧВК «Вагнер», которая останется на территории России.

Кто такой Андрей Трошев?

Трошев родился 5 апреля 1962 года в Ленинграде. Позывной «Седой». Полковник в отставке, бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (некоторое время командовал Санкт-Петербургским СОБРом) и ОМОН управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу, ветеран афганской и чеченской войн.

В Афганистане командовал батареей самоходных артиллерийских установок. Был удостоен двух орденов Красной Звезды. За участие в антитеррористической операции в Чечне удостоен двух орденов Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

После выхода на пенсию участвовал в боевых действиях в Сирии в составе ЧВК «Вагнер».

Как сообщает телеканал RTVi, высшее звание «Героя России» Трошеву было присвоено «закрытым» указом от 17 марта 2016 года «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания». Питерское издание «Фонтанка» писало, что Трошев удостоился награды «за взятие Пальмиры» в 2016 году. И называло его «исполнительным директором» группы «Вагнера».

Трошев наряду с Дмитрием Уткиным (позывной «Вагнер») был в числе приглашенных на прием в Кремль в декабре 2016 года. На кадрах протокольной съемки на пиджаке Трошева видна звезда Героя России, однако президентского указа о его награждении в открытом доступе нет.

До встречи с Путиным, которая произошла после мятежа Евгения Пригожина, где решалась судьба группы «Вагнера», Трошев значился председателем правления «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», которая базировалась в Санкт-Петербурге. После встречи он покинул пост.

По данным российских СМИ, Трошев входил в «особый отдел» службы безопасности ЧВК «Вагнер», который отвечал «за поддержание режима секретности, кадровую, финансовую и информационную безопасность».

Подпись Трошева фигурирует на многих документах, распространяемых пресс-службой Пригожина. В частности, от его имени с апреля 2023 года в регионах России распространялись призывы к россиянам вступать в ряды «вагнеровцев» добровольцами. 23 июня Трошев подтвердил через пресс-службу Пригожина рассылку таких объявлений.

Трошев включен в санкционные списки ЕС и Великобритании.

Таким образом, остается непонятным, кто из бойцов ЧВК «Вагнер» переехал в Беларусь, а кто остался в России. И вообще, что от ЧВК «Вагнер» осталось у Евгения Пригожина.