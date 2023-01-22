Сбил женщину и скрылся

Но далеко не уехал.

На днях в Минске на улице Мясникова водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

«Водитель автомобиля «Кia», двигаясь по улице Мясникова со стороны улицы Берсона в направлении улицы Немига, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 67-летнюю женщину и скрылся с места происшествия, — сообщает УГАИ Мингорисполкома. — Спустя некоторое время в ходе проведения розыскных мероприятий личность правонарушителя установили. За рулём иномарки в момент происшествия находился 45-летний мужчина. Как пояснил задержанный водитель, он испугался ответственности, поэтому оставил место ДТП».

В НАИ напоминают: Правилами дорожного движения закреплены конкретные действия водителя после совершения ДТП. Они обязывают участника оставаться на месте происшествия и, произведя необходимые манипуляции с аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки, вызвать сотрудников ГАИ и ожидать их прибытия. Оставить место происшествия можно лишь в случае, когда есть пострадавшие и требуется доставить их в больницу.