Представители Википедии подняли тревогу из-за того, что двое редакторов данного портала получили в сумме 40 лет тюремного заключения из-за критики действий властей Саудовской Аравии. Заявление вызывает определенные вопросы, потому что указанные Усама Халид и Зияд аль-Софиани были осуждены еще два года назад. Все это время Википедия не реагировала на инцидент, однако в прошлом месяце случился другой казус – под арестом оказался менеджер Twitter Ахмад Абуаммо, из-за чего на поверхность всплыл большой клубок ближневосточных интриг в социальных сетях.

Базовый факт: еще в 2017-м Саудовская Аравия приняла закон, который приравнивает инакомыслие к преступлению. Согласно ему, нельзя критиковать членов королевской семьи, ставить под сомнение принимаемые ими решения, осуждать политику королевства в целом. Наказание варьируется от 10 лет тюрьмы до смертной казни. Но главное в другом – чтобы отслеживать такие правонарушения, саудиты наняли специалистов по анализу информации в соцсетях, пишет Техкульт.

Ахмад Абуаммо, как следует из опубликованных отчетов ФБР, занимался сбором компромата на владельцев аккаунтов, которые критиковали Саудовскую Аравию. За что и поплатился – США не понравилось давление на своих агентов. Однако с Усамой Халидом и Зиядом аль-Софиани ситуация полностью противоположная, оба администратора имели высокой ранг в иерархии Википедии и имели право редактировать фундаментальные материалы. Разумеется, в пользу своих нанимателей из Эр-Рияда, но что-то пошло не так.

Никаких официальных разъяснений по этому прецеденту не последовало — напротив, все стороны открещиваются от произошедшего. В Википедии отрицают наличие каких-либо особых полномочий у администраторов, мол, все равны и никто не имеет привилегий в правке материалов. Обвинения саудитов исходят от оппозиционных организаций, которые занимаются критикой королевства на постоянной основе. Представители правящего дома СА и США хранят полное молчание, что косвенно подтверждает их причастность. Соцсети уже давно стали новым фронтом противостояния сильных мира сего, а где идет борьба, там всегда есть жертвы.