Саша Бортич объявила о разводе

Актриса Саша Бортич объявила о расставании с супругом Евгением Савельевым.

«Ребята, всем привет! Мы решили вам рассказать, что мы не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас всё хорошо. Спасибо за внимание», – написала Саша в социальных сетях.

У пары есть общий сын Александр, который родился в 2020 году. Брак с Евгением Савельевым для актрисы не первый – в 2016 году Саша вышла замуж за рэпера Вячеслава Воронцова, но развелась с ним через два года.

Саша родилась 24 сентября 1994 года в Светлогорске Гомельской области. До трёхлетнего возраста жила в родном городе, затем, после развода родителей — в Гродно у бабушки. В школу Александра пошла в Москве, куда её забрала мать.

Окончила в Москве среднюю школу и музыкальную школу (по классу саксофона). В девятом и десятом классах занималась в театральной студии.

Сразу после выпуска из школы поступала в театральный институт, но на тот момент не прошла по конкурсу и некоторое время работала официанткой.

В 2014 году в результате конкурсного отбора молодых исполнителей получила главную роль в психологической драме «Как меня зовут» . Фильм получил главный приз на XI международном кинофестивале «Балтийские дебюты» (Светлогорск, Калининградская область) и специальный приз «За лёгкое дыхание и художественную целостность» на XXV открытом российском кинофестивале «Кинотавр» (Сочи). Кинокартина была показана на XX международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве и на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания). С тех пор у Саши было множество работ в кино, но большинство знает ее как звезду сериала «Полицейский с Рублевки».