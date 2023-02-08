Санторини в опасности?

Всего лишь в семи километрах от греческого курорта на острове Санторини просыпается подводный вулкан. Его извержение может спровоцировать цунами, которое накроет Европу и Ближний Восток.

Всего лишь в семи километрах от греческого курорта на острове Санторини просыпается подводный вулкан. Его извержение может спровоцировать цунами, которое накроет Европу и Ближний Восток.

В Средиземном море просыпается подводный вулкан. Его извержение может грозить настоящей катастрофой для Европы и стран Ближнего Востока. Об этом рассказали ученые из Лондонского Империал Колледжа. Вулкан называется Колумбо, он находится всего лишь в семи километрах от греческого курорта на острове Санторини. По словам специалистов, резервуар с магмой стремительно растет.

Исследователи не могут предсказать точную дать извержения, однако уже известно, что извержение будет мощным. А из-за своей мелководности — основание вулкана находится на глубине 500 метров, извержение может вызвать цунами.

На данный момент подводные вулканы мало изучены. Сейчас на примере Колумбо ученые решили применить новую технологию, которая позволяет увидеть недра подводного вулкана в высоком разрешении.

«Это похоже на УЗИ. Мы используем звуковые волны, чтобы получить картинку подземной структуры вулкана. Вот так и обнаружили гигантский котел с магмой объемом 1,4 куб. км», – рассказали авторы исследования.

Известно, что Колумбо — самый активный подводный вулкан в Средиземном море. Один из двадцати в вулканической цепи, тянущейся на северо-восток от острова Санторини. Здесь сходятся две тектонических плиты — европейская и азиатская. Отсюда и землетрясения, и вулканическая активность