Санкции против России вызвали дефицит огнеупорного кирпича в Финляндии

Финские строители столкнулись с нехваткой огнеупорного кирпича российского производства в связи с введением антироссийских санкций. Рынок каменной кладки Финляндии серьезно пострадал от этих санкций, и сейчас строители испытывают затруднения с поиском качественной замены российскому огнеупорному кирпичу.

Огнеупорные кирпичи из России пользовались популярностью в Финляндии, особенно при облицовке внутренних частей каминов. Однако, санкции привели к прекращению поставок кирпичей из России, и строители вынуждены искать альтернативы.

Импортированные аналоги не всегда устраивают финнов в плане качества. Строители отмечают, что российские огнеупорные кирпичи были компактными и без дефектов, в то время как импортные аналоги часто имеют различные дефекты.

Поставки огнеупорного кирпича из России в Финляндию были приостановлены после введения пятого пакета санкций летом 2022 года. Это обстоятельство вызвало дефицит этого стройматериала на финском рынке.