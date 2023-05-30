Санкции против кого наиболее возмутили Минск?

«Поляки сделали врагом даже паралимпийца Талая!» — возмущается «Мінская праўда”.

Напомним, что вчера польские власти приняли решение о запрете на въезд в страну 365 граждан Беларуси. В санкционный список попали все депутаты белорусского парламента, 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местных властей, 28 сотрудников правоохранительных органов, 23 работника отечественных медиа, 24 спортсмена и спортивных функционера, а также по 8 сотрудников госпредприятий, деятелей культуры и науки. Решение было принято как ответ на подтверждение Верховным судом Беларуси приговора журналисту Анджэю Почобуту. И о том, что оно готовится, в Варшаве заявили прямо в день вынесения своего вердикта белорусским судом.

В числе тех, кто попал под санкции не только силовики и чиновники, но и, например, известный трансплантолог Олег Руммо (он еще и член Совета республики). Журналисты — Григорий Азаренок, Ксения Лебедева, Иван Эйсмонт, Кирилл Казаков, Вадим Гигин, Андрей Кривошеев, Мария Петрашко, Ольга Макей и другие.

Если говорить о спортсменах, то это и экс-глава Федерации хоккея (сейчас – член Совета республики) Дмитрий Басков, нынешний руководитель федерации хоккея страны Александр Богданович, глава федерации баскетбола Максим Рыженков, их коллеги из федераций гандбола и тенниса Владимир Коноплев и Сергей Рутенко, руководитель федерации пятиборья Михаил Прокопенко, председатель федерации борьбы Алим Селимов, глава БФЛА Иван Тихон, экс-наставник сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Мойсевич, замминистра спорта Вячеслав Дурнов, бывший игрок сборной Беларуси по футболу Александр Глеб, чиновники Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик и Сергей Жардецкий, легкоатлеты Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова, гимнастка Екатерина Галкина.

Но больше всего Минск возмутило попадание в этот список паралимпийца Алексея Талая. «Большей гнусности трудно себе представить. Или местное паньство не знает, кто это такой, сколько горя пережил этот человек? А сейчас, прикованный к инвалидному креслу, старается облегчить жизнь другим. В каком же перевернутом мире мы живем, когда можно позволить себе воевать с инвалидом?!» — пишет «Мінская праўда».

Так почему Талай попал в польский санкционный список»? В решении польских властей прямо указано – за Украину. Напомним, что сейчас Фонд Алексея Талая, который существует в Беларуси (а сам Талай уже анонсировал, что подобный фонд в ближайшее время будет зарегистрирован и в России) активно занимается помощью тем территориям Донбасса, которые находятся под контролем российской армии.