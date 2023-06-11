Самый крупный рубин в 55 карат продали на аукционе Sotheby’s за полторы минуты

Самый дорогой в мире рубин весом в 55 карат продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 34,8 миллиона долларов. Редчайший драгоценный камень Estrela de Fura ушел с молотка уже через 90 секунд после старта торгов.

Драгоценный камень, который стал самым крупным в истории рубином ювелирного качества, обнаружили в июле 2022 года в Африке. Рубин в одной из шахт Мозамбика добыла канадская компания Fura Gems, которая назвала Estrela de Fura «самым ценным и важным» и «чрезвычайно редким» камнем.

Первоначально рубин весил 101 карат, что почти вдвое больше, чем в его нынешнем виде. Камню придали симметричную форму и отполировали, за счет чего улучшили его цвет и блеск перед выпуском на рынок. Это привело к появлению «ярких красных оттенков из-за множественных внутренних отражений», отметили в Швейцарском геммологическом институте.