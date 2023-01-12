Самый большой ветряк в мире будет вырабатывать 45 кВт⋅ч энергии за один оборот лопастей

В Китае стартовал проект строительства самого большого в мире ветрогенератора, габариты которого поражают воображение. Его реализацией займется судостроительная компания CSSC. Она имеет свой интерес – выгоднее установить меньше ветряков больших размеров не только с экономической точки зрения, но и для уменьшения проблем судоходства в прибрежной зоне. При этом экономия на материалах и трудоемких работах на дне моря может составлять сотни миллионов юаней.

Заинтересованность инженеров в увеличении размеров лопастей турбин не случайна. Дело в том, что чем длиннее лопасти, тем больше энергии можно получить за один оборот ротора. Длина лопасти новой китайской турбины будет равна 260 метрам. По расчетам, один такой генератор, вращаемый океанским ветром, будет вырабатывать до 74 миллионов кВт⋅ч энергии в течение года, пишет Техкульт.

Турбина сможет обеспечить электричеством не менее 40 000 домохозяйств. Компания уже приступила к сборке: на текущий момент готовы крыло SuperBlade+, гигантский генератор, блок передач и рама. Также на финишную прямую вышла сборка подшипника и ступицы.