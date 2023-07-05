«Самые большие проблемы возникают тогда, когда люди начинают делить землю»

Об этом сказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко после личного приема граждан в Могилеве.

«Ситуации бывают разные — кровные родственники даже из-за 20 см спорной земли могут дойти до Верховного Суда», — говорит чиновник.

В основном к Исаченко шли на прием с вопросами устранения строительных недостатков при вводе жилья и изменения целевого назначения земельных участков, передает БЕЛТА.

Первым на повестке дня стало обращение дольщиков недавно построенного жилого дома по ул.Жемчужной. Они указали на некачественное выполнение работ: течет кровля, образовывается плесень, есть вопросы к внутренней отделке и придомовой территории, и это лишь часть проблем. По условиям договора срок строительства жилого дома и введения его в эксплуатацию — 31 января 2023 года. Несмотря на это, он до сих пор не передан обслуживающей организации, и люди не могут заселиться в построенные квартиры. Исаченко поручил до конца июля устранить все строительные недостатки и взял вопрос на контроль.

Жители агрогородка Буйничи пришли на прием к Анатолию Исаченко, поскольку не согласны с решением Могилевского райисполкома, который отказал им в изменении целевого назначения земельного участка. Год назад семья купила рядом со своим огородом 7 соток в качестве личного подсобного хозяйства и, чтобы построить здесь дом, захотела изменить их целевое назначение. На первом участке обратившихся уже стоят два узаконенных дома. Как объясняют районные власти, при строительстве третьего будет заблокирован проезд к одному их них. Таким образом, причина отказа кроется в несоблюдении градостроительного регламента, соответствующих норм и правил, а также отсутствии транспортной инфраструктуры.

В качестве выхода из ситуации землеустроительные службы предложили два варианта: установка новых границ участка и корректировка соответствующих документов либо (при изменении целевого назначения земли и строительстве дома) установление безоговорочного права проезда к нему. Исаченко подчеркнул, что надо основательно изучить обращение в соответствии с законодательством. Сейчас исполнительная власть пытается найти наиболее оптимальный вариант решения проблемы, чтобы в последующем больше не возникло спорных вопросов.

«Самые большие проблемы у нас возникают тогда, когда люди начинают делить землю, поэтому в решении этого вопроса необходимо все продумать наперед, чтобы в будущем не было проблем. Ситуации бывают разные — кровные родственники даже из-за 20 см спорной земли могут дойти до Верховного Суда», — сказал чиновник.