Самое страшное, когда в огне погибают дети...

В прошлом году на пожарах в Беларуси погибли 627 человек, из них 14 детей

Неосторожность с огнем, в любой форме, представляет собой опасность. К сожалению, чаще всего пожары в быту происходят по вине самого человека и нередко заканчиваются необратимыми последствиями.

Главные причины, в результате которых в огне гибнут люди:

неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении;

неисправность электрооборудования;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электроприборов;

шалости детей с огнем.

За 2022 год на пожарах в нашей стране погибли 627 человек, среди них 14 детей. К слову, больше половины пожаров с гибелью людей, произошли по причине неосторожного обращения с огнем при курении, при этом погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на профилактические меры МЧС и Следственного комитета люди продолжают гибнуть в огне. За неполный месяц этого года на пожарах в Беларуси уже погибли 57 человек.

Пожар унес сразу 4 жизни

Один из таких трагических пожаров, который унес сразу 4 жизни, произошел в городе Сморгонь Гродненской области.

Ночью 22 января поступило сообщение о том, что по улице Красноармейской в районном центре открытым огнем горит жилой дом. О страшном пожаре сообщила соседка. Она предположила, что внутри могут находиться люди.

Через считанные минуты расчеты МЧС прибыли на место трагедии. До этого местный житель смог вынести из горящего дома женщину без сознания. Пострадавшая госпитализирована и в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

При ликвидации пожара в доме обнаружены тела 4 человек: 37-летней женщины и трех мужчин (36, 37 и 38 лет). Погибшие злоупотребляли алкоголем и курили в доме.

На месте происшествия следственно-оперативная группа работала почти сутки. Проведен осмотр, допрошены соседи и родственники погибших, назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Гродненской области.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания — кровать хозяина дома.

Самое страшное, когда в огне погибают дети

Чаще всего это происходит из-за беспечности родителей: оставление малышей без присмотра, отсутствие должного внимания по привитию безопасного поведения у детей, игнорирование существующих угроз для жизни и здоровья ребят. И такие случаи, к сожалению, также были в сводках правоохранителей в прошлом году.

Следственным управлением УСК по Минской области расследуется уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей.

Вечером 9 октября поступило сообщение о возгорании одной из квартир в районном центре. В ходе тушения пожара работниками МЧС в бессознательном состоянии обнаружены 37-летняя женщина и двое детей: 7-летняя девочка и 3-летний мальчик. Они были незамедлительно госпитализированы, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти малышей не удалось. Через две недели в больнице умерла женщина. Самостоятельно покинуть горящую квартиру смогли лишь 37-летний глава семейства и 6-летняя сестра погибших детей. Их жизни ничего не угрожает.

Следователи установили, что накануне родители распивали спиртное, после чего уснули. Дети, оставленные без присмотра, играли с зажигалкой, в результате чего и произошло возгорание. Это подтверждается заключениями экспертных исследований.

Расследование уголовного дела продолжается.

Учитывая количество пожаров, в результате которых погибли люди, Следственный комитет и Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: