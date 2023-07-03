«Самое подходящее место»: IVAN сделал предложение жене на кухне

Александр Иванов, более известен под псевдонимом IVAN — белорусский певец, представитель Беларуси на конкурсе песни «Евровидение 2016» с песней «Help You Fly», участник телевизионного шоу «Маска». Родился в Гомеле, сейчас живет и работает в Москве. Недавно он побывал с концертами в родном городе и поделился последними новостями.

Как выясняется, три с лишним месяца назад, жизнь Александра кардинально поменялась, так как у него родилась дочь Василиса.

«Сложно передать словами… Потому что словами передать невозможно. Это на уровне ощущений. Всё поменялось. И объяснить свое счастье просто невозможно. Я, наверное, еще до конца не понимаю, что произошло. У мужчин, мне кажется, это происходит чуть дольше, потому что ты не ходишь девять месяцев с животом и не переживаешь все сложности беременности. Но я безумно рад, безумно счастлив,» — рассказал певец.

Подробностями своей личной жизни IVAN делится не так часто. Известно, что в 2016 году у него был роман с Настасьей Самбурской, однако отношения завершились спустя шесть месяцев по инициативе актрисы. В 2021 году певец женился на хореографе Алине Сухоруких.

«Кольцо я таскал с собой около года. И все искал подходящий момент. И причем мы уже успели вместе на отдых слетать, там было куча подходящих моментов и мест для предложения. И здесь было куча подходящих моментов и мест для предложения, но, на мой взгляд, на тот момент самое подходящее место было на кухне», — рассказывал певец.

По признанию артиста, он считает себя романтичным молодым человеком, тем не менее, в тот день он почему-то решил сделать предложение любимой девушке, не выходя за пределы квартиры. Более того, IVAN переживал, что потеряет кольцо, потому что постоянно носил его с собой в кошельке.

Из-за того, что «подходящий момент» каждый раз откладывался, у исполнителя начало возникать ощущение, что кольцо потеряется или — что еще хуже — возлюбленная его найдет. «Ребята, не ищите подходящего момента, будьте проще», — сделал наставление другим влюбленным сердцам артист.