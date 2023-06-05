Самая красивая спортсменка мира грозится уйти в стриптиз

Пэйдж Спинарак — известная американская гольфистка.

Помимо достижений в спорте, Пэйдж привлекает внимание к своей персоне благодаря яркой внешности. И не стесняется это использовать: Спинарак активно снимается в качестве модели, позирует обнаженной и попадает в многочисленные рейтинги самых красивых женщин планеты.

Но не все разделяют стремление Пэйдж быть открытой. Недоброжелатели критикуют ее и обвиняют в эксплуатации своей привлекательности. В ответ на это она в шутку грозит закончить карьеру гольфистки и стать стриптизершей.

Так, журнал Maxim составил рейтинг наиболее сексуальных женщин мира в 2022 году. Туда вошли Меган Фокс, Дуа Липа, Оливия Родриго и другие. Но первое место в рейтинге заняла именно Пейдж Спинарак.

Пейдж Спинарак 29 лет, она имеет хорватские корни.

Пейдж играла в гольф на студенческом уровне, а в 2016 году попробовала себя в профессиональном гольфе. Ей не удалось добиться успеха как спортсменке, зато она получила известность благодаря эффектной внешности. Так, в ее соцсетях более 3,3 миллиона подписчиков.