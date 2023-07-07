«Сама была актрисою»: в Краснополье 19-летняя девушка организовала дома порностудию

Об этом рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

«Девушка рекламировала контент для взрослых в социальных сетях и предлагала потенциальным клиентам отправить готовую продукцию после оплаты. В зависимости от содержания видео его стоимость варьировалась от Br20 до Br100.

Фигурантка не только сама снимала запрещенное видео, но и выступала на кадрах в качестве актрисы, — рассказывает БЕЛТА. — Следователи возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.

Правоохранители постоянно отслеживают в интернете людей, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению материалов порнографического характера.

За совершение таких преступлений предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 13 лет».