«Сама была актрисою»: в Краснополье 19-летняя девушка организовала дома порностудию

Об этом рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
«Девушка рекламировала контент для взрослых в социальных сетях и предлагала потенциальным клиентам отправить готовую продукцию после оплаты. В зависимости от содержания видео его стоимость варьировалась от Br20 до Br100.
Фигурантка не только сама снимала запрещенное видео, но и выступала на кадрах в качестве актрисы, — рассказывает БЕЛТА. — Следователи возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.
Правоохранители постоянно отслеживают в интернете людей, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению материалов порнографического характера.
За совершение таких преступлений предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 13 лет».