«С невероятной самоотдачей!»: футболисты «Монцы» ждут автобус с проститутками

29 января в матче 20-го тура итальянской Серии А футболисты «Монцы» обыграли в гостях «Ювентус» со счётом 2:0.

«Довольно неожиданная победа гостей, — комментируют результат игры итальянские болельщики. — Но надо отметить, что «Монца» играла с невероятной самоотдачей!»

После матча раскрылся один стимулирующий фактор, который, возможно, и помог победить футболистам «Монцы».

Оказывается, еще в декабре глава «Монцы» Сильвио Берлускони пообещал, что, если команда обыграет «Ювентус» «Милан», то ее встретит полный проституток автобус. Так что футболистам было за что сражаться!

«Они просят меня выполнить обязательства», — признался Берлускони.

Алесь Светланич.