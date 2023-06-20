С какой зарплатой человек считается бедным в Германии?

Около 14,1 миллиона человек должны быть отнесены к категории бедных в Германии. Таков результат последнего отчета о бедности от 2022 года, основанного на данных Федерального статистического управления.

В отчете о бедности, подготовленном организацией Paritätischer Wohlfahrtsverband, бедным считается каждый человек, чей доход ниже 60 % от медианного дохода. Результаты вызывают тревогу. Многие люди находятся под угрозой бедности, несмотря на то, что работают. В 2021 году число людей, которым грозит бедность, достигло нового максимума. И цифры продолжают оставаться плохими.

В 2022 году в Германии 14,7 % населения – или 12,2 миллиона человек – будут находиться под угрозой бедности. Это означает, что каждый седьмой житель Германии был отнесен к группе риска бедности. В 2021 году уровень риска бедности составлял 16 %, сообщило Федеральное статистическое управление. По-прежнему действует утверждение: каждый, чей доход составляет менее 60 % от медианного дохода всего населения, считается подверженным риску бедности.

Когда работающие люди считаются бедными?

В прошлом году, по данным Федерального статистического управления, этот порог составлял 1250 евро нетто в месяц для одиноких людей в Германии. Для двух взрослых с двумя детьми до 14 лет это значение составило 2625 евро нетто в месяц, по данным статистиков из Висбадена.

Для полного учета доходов Федеральное статистическое управление запрашивает годовой доход лиц, по методологии опроса.

Количество людей в семье Чистый годовой доход, евро Одиночки 15 000 Двое взрослых с двумя детьми до 14 лет 31 500

ИСТОЧНИК: DESTATIS «ДЕНЕЖНАЯ БЕДНОСТЬ В ГЕРМАНИИ», 2022.

Более 5 миллионов человек в Германии бедные: финансовые ресурсы значительно сократились

6,1 % населения или 5,1 миллиона человек в Германии в 2022 году, согласно статистике, испытывали значительные материальные и социальные трудности (2021 год: 4,3 %). Это означает, что условия их жизни были существенно ограничены из-за нехватки финансов.