С доставкой на дом: так в Израиле торговали женщинами из Беларуси

Девушек привозили в гостиницу, фотографировали, — а затем фото с ценником появлялись в интернете. «У меня есть то, что ты любишь», — писал сутенер клиенту

О подробностях дела о склонении женщин из Беларуси и Украины к занятию проституцией рассказали «Вести. Израиль по-русски»:

«В руководстве преступной сетью подозреваются две супружеские пары.

Согласно подозрениям, преступная сеть, сотрудничавшая с криминальными элементами в Украине и Беларуси, специализировалась на вербовке молодых женщин из населенных пунктов с наиболее низким уровнем жизни. Многие женщины, прибывшие в Израиль как туристки, приехали из деревень. Их размещали в двух гостиницах в Бат-Яме.

Следствием установлено, что члены преступной сети давали каждой женщине вымышленное имя, под которым предлагали ее клиентам. Дело было поставлено на конвейер — в гостиничные номера, в которых останавливались «туристки», приходил профессиональный фотограф. Сделанные им портреты и интимные фото попадали на страницы сайтов. Каждая фотография была снабжена аннотацией, перечнем сексуальных услуг и прейскурантом. Сообщается, что следствие располагает тысячами таких фотографий.

В ходе расследования выяснилось, что члены группировки поддерживали регулярную связь с клиентами и сообщали им о прибытии нового «товара». У группировки имелся перечень клиентов, каждый из которых получал сообщение. Пример — на фото, оказавшемся в распоряжении редакции Ynet: «У меня есть то, что ты любишь». В ответ на вопрос клиента: «Есть что-то новенькое?» — подозреваемый отправил ему интимное фото девушки.

Выбрав «товар», клиент получал женщину по указанному адресу. Женщин привозили на такси. После оказания сексуальных услуг их отвозили в гостиницу — также на такси.

По предварительным сведениям, сеть беспрепятственно действовала в течение многих лет. Лишь несколько месяцев назад региональное управление полиции Лахиш получило информацию, ставшую отправной точкой для проведения скрытого расследования.

«Преступники полностью контролировали женщин. За каждой из них велось постоянное наблюдение. Члены группировки опасались, что женщины сбегут. Нескольким из них удалось сбежать и вернуться на родину», — сообщил корреспонденту Ynet источник в следственной группе.

После перехода расследования в открытую фазу в Израиле были найдены семь женщин, работавших на преступную сеть. Несколько из них согласились сотрудничать со следствием. Они утверждают, что не знали о намерении израильских вербовщиков склонить их к занятию проституцией.

«Преступники воспользовались финансовыми и личными обстоятельствами жертв, относились к женщинам как к товару, — заявил глава центрального следственного отдела округа Лахиш подполковник Дорон Алони. — Нам удалось установить истинный масштаб преступной сети, каждый из членов которой имел четко определенные функции — от отбора кандидаток до маркетинга «товара». Речь идет о налаженном бизнесе, оборот которого составлял миллионы шекелей».

Как сообщил «Вестям» пресс-секретарь полиции Михаил Зингерман, большинство привезенных из-за границы женщин — гражданки Украины и Беларуси.

Во время обысков в домах подозреваемых обнаружено и изъято около 400.000 шекелей наличными, крупные суммы в иностранной валюте. Конфискованы пять автомобилей премиум-класса.

Расследование выявило, что преступная сеть имела четкую иерархию и распределение ответственности, возглавляли ее четверо основных подозреваемых.

Следователи также выяснили, что женщины приезжали в Израиль по туристическим визам. Рекламу секс-услуг организаторы схемы размещали на различных интернет-сайтах.

Следствие выяснило, что израильские подозреваемые сотрудничали с криминальными группировками в Украине и Беларуси, где набирали женщин для работы. Общий объем незаконного оборота составлял десятки миллионов шекелей.

Предположительно, десятки женщин, прошедшие через израильских торговцев живым товаром, после пребывания в Израиле вернулись в свои страны».