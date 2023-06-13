С большого БАДуна: ученые создали средство от опьянения

Ученые в Московском физико-техническом университете (МФТИ) разработали препарат, который позволяет снять симптомы опьянения, сохранить трезвость мышления и оставаться в тонусе во время вечеринки. Средство представляет собой биологически активную добавку к пище, оно не содержит лекарств. Пищевая добавка будет производиться в виде порошка, упакованного в саше.

По словам изобретателей, антиопьянин можно принимать до, после, а также во время употребления горячительных напитков.

«Важно, что разработка снижает эффект опьянения именно в момент взаимодействия со спиртным. Многим людям это поможет «сохранить лицо» во время алкогольных мероприятий, — объяснил «Известиям» один из создателей препарата, магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.

Ученые отметили, что разработка будет эффективна также и для облегчения похмельного синдрома (головная боль, усталость, раздражительность и другие последствия).

В основе изобретения — запатентованное сочетание природных аминокислот и сахаров. Состав ученые не разглашают в целях сохранения коммерческой тайны.

— Эти вещества участвуют в естественных обменных процессах организма. Добавка просто увеличивает их количество в теле человека. Поэтому при ее приеме не возникает побочных эффектов, — рассказал Илья Иващенко.

Действие препарата основано на улучшении работы соматической нервной системы — именно она отвечает за организацию движения частей тела. В результате у человека улучшается координация и приходят в норму функции восприятия и обработки информации.

При этом стоит иметь в виду, что средство не избавит от зависимости и других негативных симптомов, которые связаны с хроническим алкоголизмом. Изобретатели также предупредили, что их разработку нельзя воспринимать как противоядие, которое позволит управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Производить действующее вещество разработчики предполагают в виде сыпучего быстрорастворимого порошка, а упаковывать в саше (пакетики, в которые помещается ровно одна порция продукции). Для употребления будет достаточно высыпать его содержимое в жидкость (например, воду или чай), а затем выпить.

Основным каналом продаж будет интернет, а также бары и рестораны.

— Преимущество препарата заключается в безопасности для человеческого организма и его хорошей переносимости. Были проведены исследования, которые подтвердили эффективность препарата. В частности, БАД защищает нервную систему и помогает быстрее восстанавливать функции головного мозга, — отметила медицинский директор группы компаний «ХимРар» Елена Якубова.

По словам эксперта, другие добавки для снижения похмельного синдрома часто имеют противопоказания. Например, некоторые из них нельзя применять при гипертонии, недостаточности функций печени и других хронических заболеваниях.

Врачи-наркологи советуют с осторожностью принимать антипохмельный препарат.

— Опасность антипохмельных средств заключается в том, что человек, принимая их, подсознательно снимает с себя ответственность за степень своего опьянения, считая, что чудодейственное вещество решит за него все проблемы. К сожалению, это не так, — предупредил руководитель «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев.