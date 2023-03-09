С Беларуськалия снимут санкции?

Владелец крупнейшего предприятия на территории Клайпедского морского порта – терминала BKT Игорь Удовицкий на своей странице в Фейсбуке сообщил, что «Еврокомиссия разрабатывает регламент касательно снятия санкций с белорусских удобрений, в первую очередь — с калийных».

Вот что пишет бизнесмен:

«Предполагается снять санкции с:

— ОАО Беларуськалий

— ИООО Славкалий

— продукции этих 2х предприятий

— руководителей и акционеров — физических лиц, которые находятся под санкциями и обеспечивают функционирование и торговую деятельность этих предприятий

— всех операций, включая финансовые, которые должны обеспечить беспрепятствнный экспорт продукции этих предприятий.

За последние 10 дней практически все крупнейшие мировые издания — Politico, The Guardian, Reuters,, Bloomberg, многие другие, опубликовали информацию об ожидаемом скором снятии санкций, называется срок «ближайшие недели».

Процедура согласования итогового регламента сложна как технически, так и политически.

Инициаторами данного регламента выступают такие страны как Бельгия, Нидерланды, Франция, Италия, Португалия. Вопрос продвижения работы над регламентом курируется непосредственно офисом Председателя Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Основная политическая задача — обеспечение продовольственной безопасности не только стран — членов Евросоюза, но и так называемого Глобального Юга, куда относят десятки стран в диапазоне от Латинской Америки, Африки до Центральной и Юго-Восточной Азии, Индия и другие.

Основная техническая задача — снятие ограничений на импорт в ЕС, а также снятие всех препятствий для свободного транзита через ЕС в третьи страны.

Важно понимать, что каким будет итоговый документ, и как именно будет применяться новый регламент — сейчас сказать невозможно. В нем могут быть предусмотрены разные виды ограничений, как технических, так и политических, возможно, введение в действие итогового регламента будет обусловлено дополнительными условиями. Пока идет работа, поэтому здесь говорится только о проекте в самой общей форме.

Прошу обратить внимание — это не моя позиция, а официальная позиция исполнительного органа Евросоюза — Еврокомиссии. К сожалению, ко мне постоянно приходят комментаторы, которые официальные документы превращают в повод в чем-то обвинить меня лично».

Вот несколько цитат из рабочего документа Еврокомиссии, на котоырй ссылается Удовицкий.

«Сегодня продовольственная безопасность находится на переднем крае политической повестки дня, как на уровне ЕС, так и на глобальном уровне. Обеспечение наличия и доступа потребителей к продовольствию по разумным ценам — это цели, изложенные в статье 39 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU)».

«В глобальном масштабе растет острое отсутствие продовольственной безопасности, которое в середине 2022 года затронуло до 222 миллионов человек в 53 странах»

«Отсутствие продовольственной безопасности увеличивает гуманитарные потребности и подпитывает социальные беспорядки, нестабильность и конфликты, и наоборот. Она также может ослабить соблюдение прав человека».

«Негативное воздействие на торговлю усугубилось из-за мер торговой ограничительной политики».

«Минеральные удобрения играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности».

«Большое количество минеральных удобрений продается на международных рынках, но их поставщиками являются лишь несколько стран, среди которых Россия и Беларусь».

«Рост цен на производственные ресурсы, такие как удобрения и ископаемые энергоносители, может вызвать проблемы в производстве. Это может повлиять на уверенность в поставках и, следовательно, на доступность продовольствия».

«Хорошо функционирующая цепочка поставок продовольствия требует наличия логистических мощностей».

«Удобрения – это один из движущих факторов продовольственной безопасности».

«Россия и Беларусь являются крупнейшими экспортерами калийных (К) удобрений, от которых в значительной степени зависит ЕС».

«Что касается калия, то зависимость ЕС от импорта составляет 19%, а на Россию и Беларусь приходится 55% импорта ЕС».

«После резкого роста цен на удобрения во второй половине 2021 года и после начала вторжения России в Украину произошел еще один 50%-ный скачок совокупных цен на удобрения (особенно выросли цены на калий и фосфаты). Высокая зависимость от импорта и высокие цены на энергоносители ставят под угрозу поставки удобрений.

Высокие цены на удобрения и другие производственные ресурсы являются международной проблемой для сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности».

«В глобальном масштабе около 75% всех стран зависят от импорта на 50% или более от объема используемых удобрений, поэтому кризис на мировом рынке удобрений быстро распространяется и оказывает влияние на фермеров во всем мире».

«Повышение цен на удобрения увеличивает производственные затраты фермеров, что негативно сказывается на доходах фермеров и приводит к росту цен на продовольствие»

«Как показали нарушения, вызванные вторжением России в Украину, конфликт нарушит не только производство, но и транспортировку продовольствия в результате повреждения инфраструктуры и других блокировок. Аналогичным образом, перебои в торговле, например, введение запретов на экспорт, могут повлиять на работу цепочки поставок продовольствия».

«Это далеко не полный перечень значимых тезисов документа, — отмечает Удовицкий. — Приведенные цитаты характеризуют общий контекст и направленность документа. Еще раз обратите внимание — это внутренний рабочий документ Еврокомиссии, основа разработки вытекающих из него регламентов».

Беларусь будет постоянно напоминать о том, что в усугублении проблемы мирового голода виновен Евросоюз, который ввел санкции против крупнейшего в мире производителя калийных удобрений — «Беларуськалия» — говорил в июне минувшего года пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. — Так что, когда Евросоюз начал активно пытаться решать словами проблему мирового голода, введение санкций против крупнейшего мирового производителя калийных удобрений было ожидаемо. В этот раз уйти от ответственности не удастся. Мы будем постоянно напоминать, что в усугублении проблемы мирового голода из-за нехватки удобрений, увеличении количества жертв этой беды виноваты чиновники Евросоюза».