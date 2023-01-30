С 1 февраля увеличивается бюджет прожиточного минимума

В среднем на душу населения бюджет прожиточного минимума установлен в размере 341 рубль 48 копеек, «что на 0,5% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2022 г. по 31 января 2023 г.».
В Министерстве труда и соцзащиты отмечают, что в связи с изменением БПМ автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ:
- размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей;
- повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;
- доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
- пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
- социальные пенсии.