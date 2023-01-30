С 1 февраля увеличивается бюджет прожиточного минимума

В среднем на душу населения бюджет прожиточного минимума установлен в размере 341 рубль 48 копеек, «что на 0,5% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2022 г. по 31 января 2023 г.».

В Министерстве труда и соцзащиты отмечают, что в связи с изменением БПМ автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: