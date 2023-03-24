Ржавые машины техосмотр пройдут, а какие не пройдут?

После вступления в силу изменений в Закон «О дорожном движении», в Беларуси ужесточили правила прохождения техосмотра.

Как сообщил начальник технического центра филиала УП «Белтехосмотр» в Витебске Владимир Савицкий, отныне к ТО не допустят автомобиль с:

– утечкой сжатого воздуха из тормозных систем,

– нарушением герметичности тормозных систем,

– подтеканием тормозной жидкости,

– коррозией, грозящей потерей герметичности или разрушением,

– перегибами, перетираниями и другими повреждениями тормозных трубопроводов,

– трещинами и деформациями на деталях.

Согласно новым требованиям относительная разность тормозных сил колес оси не должна превышать 25 % (ранее 30%) для осей транспортного средства с барабанными колесными тормозными механизмами и 20 % для осей с дисковыми.

Специалист подчеркнул, что изменение усилия при повороте руля должно быть плавным во всем диапазоне угла поворота. Также нельзя, чтобы в гидросистеме усилителя рулевого управления подтекала жидкость, а детали были со следами деформации и дефектов.

Что касается фар ближнего света, то, по словам Савицкого, во время прохождения техосмотра смотрят за силой света и в световой части светового пучка. А в «дальних» фарах проверяют максимальную силу света.

Кроме того эксперт подчеркнул, что по новым правилам автомобиль не пройдет техосмотр, если на панели приборов загорелась лампочка Check, АБС, «подушка безопасности».

А с чем проходить техосмотр можно?

В 2023 году автомобили смогут пройти техосмотр даже с ржавчиной. Хотя раньше с коррозией на кузове не допускали к участию в дорожном движении. То есть, красить авто перед техосмотром теперь не обязательно.

Кроме того, специалисты также не будут смотреть на наклейки на машине (только если они не наклеены на стекло) и рекламу (кроме авто специальных служб оперативного назначения).

Уточняется, что теперь на диагностическую станцию можно не брать медицинскую справку. Нужны только водительское удостоверение, техпаспорт, страховка и чеки об оплате. Также сертификат к техпаспорту (теперь автомобили заносят в электронную базу) и талон к водительскому удостоверению, в котором регистрировались нарушения ПДД.

Олег СНОВ.