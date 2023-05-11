8 мая на Зельвенском водохранилище сотрудники Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали двух мужчин, которые запрещенным орудием рыболовства – 44-метровой ставной сетью – незаконно добыли 44 рыбы, пишет областная газета «Гродзенская праўда».

Несмотря на то, что с 1 апреля по 30 мая добыча рыбы в период нереста в темное время суток запрещена, это не останавливает некоторых горе-рыбаков.

– В ход идут всевозможные технические средства: приборы ночного виденья, средства коммуникации и связи… На дело выходят группой. Пока один устанавливает запрещенные орудия рыболовства в водоем, другой наблюдает за окружающей обстановкой, – рассказывает старший госинспектор отдела государственного контроля Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Михаил Горбач. – Нужно помнить, что во время нереста рыба теряет осторожность и становится легкой добычей для браконьеров-сеточников. Согласно законодательству, при незаконном изъятии или уничтожении рыбы в этот период вред возмещается в тройном размере по каждому виду.

Браконьеры на Зельвенском водохранилище добыли 40 лещей, трех карасей серебряных и красноперку, чем причинили вред окружающей среде в особо крупном размере. Им придется раскошелиться на 13 764 рубля (372 базовые величины), а также возместить стоимость незаконно добытой продукции, а это 307 рублей.

Сотрудники следственно-оперативная группа Зельвенского РОВД, помимо 10,9 килограмма рыбы, изъяли у браконьеров рыболовную сеть и резиновый полукомбинезон. Зельвенским РОСК в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 281 УК Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.

Также по месту жительства одного из браконьеров обнаружены и изъяты семь ставных рыболовных сетей общей длиной 257,2 метра. По данному факту в отношении горе-рыбака начат административный процесс по ст. 16.26 КоАП Республики Беларусь. Незаконное хранение рыболовных сетей влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.