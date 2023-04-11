Русская сабля брошена на землю

Когда Россия начинала войну с Украиной, одной из причин называлось стремление не допустить приближения НАТО к границам Российской Федерации. Если бы все шло так, как шло, то очень вероятно, что Североатлантический блок не торопился бы с расширением. Но теперь общая граница с НАТО для России увеличилась на 1340 километров. В блок вступила ранее нейтральная Финляндия.

Что это означает?

Вот мнение известного российского историка, доктора исторических наук, профессора Андрея Зубова.

Когда-то, более двух веков назад, в 1809 году Россия создала Финляндию. До того Финляндии как политического образования не было. Была только восточная часть Швеции этногеографически именовавшаяся Финляндией, да титул Великого герцога Финляндского у наследного принца Шведского престола. Была, впрочем, ещё и так называемая «Старая Финляндия» – Выборгская губерния, включенная еще при Петре I в состав России с теми же правами, что и Ост-Зейские провинции, то есть как автономное образование.

Когда же, прямо скажем, в результате нечестной и вероломной войны со Швецией Александр I отобрал у неё Финляндию, он последовал совету мудрого Михаила Сперанского, написавшего Государю – «Финляндия – не губерния, это – государство». И Россия соединила с новыми владениями Выборгскую губернию и создала из них Великое Княжество Финляндское со своим сеймом, законодательством, конституцией, государственным шведским языком. Абсолютный самодержец Российский в Финляндии был конституционным монархом и не мог править там без одобрения Сейма. Александр мечтал, чтобы финляндская либеральная государственность стала ориентиром для всей России. И этим мечтам во многом суждено было осуществиться, хотя и не так быстро. Финны умели ждать и не спешить, но при том и твёрдо хранить дарованные права.

Когда русские патриоты просили Николая I теснее соединить Финляндию с остальной Империей, тот, при всём своём абсолютизме, отмахивался от ревнителей единства: «Оставьте финнов в покое, это единственный народ Империи, не причиняющий мне никаких хлопот».

В эпоху Великих реформ права Финляндии были ещё значительно расширены. Сейм стал собираться регулярно, Великое княжество стало чеканить свою монету, создало собственную армию, обрело устойчивую таможенную границу с остальной Империей. Александр III, в отличие от своего деда решил таки русифицировать Финляндию, но революция 1905 года отменила все его ограничительные законы. Теперь Сейм Финляндии стал выбираться всеми её гражданами, как мужчинами, так и женщинами, чего в Европе ещё нигде не было.

В отличие от Польши, Финляндия до захвата власти большевиками не ставила вопрос о полной независимости от России, хотя исподволь к нему и готовилась. Но рухнуть вслед за Россией в Красную смуту финны совсем не хотели. Потому в декабре 1917 года они попросили Совнарком считать Великое княжество независимым государством.

Большевики, по своей традиции, удовлетворив просьбу Сейма и Сената Финляндии о предоставлении их стране независимости, в январе 1918 года разожгли в Финляндии кровавую войну – по виду гражданскую, а по сути захватническую.

Но Финляндия оказалась единственной частью бывшей Российской империи, которая отстояла свою свободу раз и навсегда. И тогда, в 1918-м, и в 1939–40 годах, и в 1941–44 годах Финляндия смогла остаться действительно демократической страной с рыночной экономикой и не стала частью советской империи. Она мужественно и огромной кровью купила себе право оставаться независимым государством.

На гербе Великого княжества финский лев в одной лапе держал европейский меч, в другой русскую (восточную) саблю. Теперь, как и в древности, в республиканском дизайне герба, сабля была брошена на землю. Лев, воздевший в шуйце своей меч, попирает её. Он победил жестокого восточного соседа.

Но в 1945–46 гг. за эту свободу пришлось заплатить большую цену – отказ от 10% территории и принудительный нейтралитет. Были и ограничения политического характера, гласные и негласные. Но рядом с нищим СССР и бедными «народными демократиями» процветающая Финляндия свидетельствовала о преимуществах политической и экономической свободы самым наглядным образом. И многие русские туристы думали, гуляя по Хельсинки или Темпере – ведь и вся Россия, не подчинись она чекистам-коммунистам, могла быть такой же.

После распада СССР политические ограничения, понятно, исчезли, но нейтральный статус Финляндия продолжала хранить добровольно. И при том она очень помогала России строить рыночную экономику и примером, и инвестициями и, просто, активным общением финнов и русских. Поездами, автобусами, маршрутными такси и частными автомобилями финны десятками тысяч приезжали в Россию, а русские – сотнями тысяч в Финляндию – кто купить вкусную еду и хорошие вещи, а кто полюбоваться северным сиянием и чистыми пляжами Ханко.

Русская агрессия против Украины показала истинное лицо послесоветской власти и обрушила всё. Границы закрылись. Экономические связи лопнули, как перенапряжённые канаты.

И страна, испытавшая в ХХ веке две жесточайших большевицких агрессии, простёрла над собой покров сильнейшего оборонительного союза демократических государств – покров НАТО. 4 апреля 2023 года на Финляндию распространилась 5 статья устава Организации Североатлантического договора. Финны, вынужденно державшие одну из самых больших армий в Европе, могут вздохнуть спокойно. Их страна под надёжной защитой.

Для той России, которая сама страдает под гнётом жестокой путинской власти, это отрадный факт. Защищённая демократия теперь вышла на наши (российские) границы и в этой части Европы. Будущее отношений с Финляндией, как и со всей Северо-атлантической Организацией теперь зависит только от самой России. Если мы, россияне, сможем обрушить агрессивный тоталитарный режим в нашей стране и создать демократическую государственность, то тогда НАТО станет нашим естественным союзником и Финляндия из форпоста свободного мира превратится вновь, к обоюдной выгоде, в посредника между Россией и Северной Европой.

Если же большинство россиян будут продолжать бредить имперским владычеством, отыскивать в прошлых веках мнимые права на чьи-то земли и отказывать другим народам в праве на существование, то тогда нам придётся и дальше валяться в нищете и убогости под тем забором, который ныне строят финны на своих восточных границах, и который теперь будет укреплён всей мощью Североатлантического Альянса.

Вхождение Финляндии в НАТО стало ещё одним аргументом для России искать возможность восстановления отношений с Западом как можно скорее, чтобы вновь стать другом своих европейских соседей, а не коснеть в бесплодной, бессмысленной и крайне вредной для нас самих, вражде к ним.

Поэтому, от всей души поздравляя народ Финляндии со вступлением в НАТО, я радуюсь и за мою страну, которой Финляндия, как и когда-то в 19 веке, указывает достойный путь в будущее.

Андрей ЗУБОВ, доктор исторических наук, профессор.