Руководитель Белорусского Красного Креста повез подарки детям Донбасса и попал в скандал

Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов посетил ДНР и ЛНР. Об этом с гордостью сообщили российские и белорусские СМИ, да и он сам.

«Когда приезжаешь к ним домой (к детям в ДНР – Прим.), понимаешь, насколько ужасно то, что происходит сейчас. Самое обидное, что из-за амбиций взрослых людей теряется детство у наших деток. Я не разделяю белорусских деток, детей украинских и детей Донбасса. Они все дети», – цитировало Дмитрия Шевцова, например, российское агентство Sputnik.

Однако как частное лицо Дмитрий Шевцов мог ехать куда угодно и с какой угодно миссией. Но не как представитель регионального отделения Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца — гуманитарной организации, созданной под эгидой ООН, и осуществляющей свою деятельность по всему миру, исходя из принципов нейтральности и беспристрастности.

В связи с этим международный Красный Крест выступил с заявлением, текст которого опубликован на сайте организации на английском, белорусском, украинском и русском языках, чтобы не было неточностей перевода.

Заявление в ответ на визит Генерального секретаря Белорусского Красного Креста в Луганск, Донецк и окрестности и его заявления в СМИ

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) узнала из средств массовой информации, что Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста недавно посетил Луганск, Донецк и окрестности. Мы не были осведомлены об этом визите и не участвовали ни в каких мероприятиях, в том числе с детьми.

МФОККиКП крайне серьезно подходит к действиям любых наших членов, национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, противоречащим гуманитарной миссии, Основополагающим принципам и политикам организации.

Поэтому МФОККиКП передала данный вопрос в Комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству МФОККиКП, который, согласно нашей Конституции, является независимым органом, расследующим и рассматривающим предполагаемые случаи нарушения добросовестности.

Чрезвычайные обстоятельства данного визита, включая использование символа, ассоциирующегося с одной из сторон международного вооруженного конфликта на территории Украины, компрометируют Основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Данный визит и связанные с ним мероприятия не были скоординированы с другими компонентами Движения, как того требуют наши внутренние правила и положения.

Такие действия могут подорвать доверие к нашей работе по поддержке нуждающихся сообществ, кем бы они ни были и по какую бы сторону линии фронта они ни находились. Крайне важно, чтобы все компоненты Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца сохраняли свою независимость от государственных властей и носителей оружия.

Мы связались с Белорусским Красным Крестом, чтобы выразить серьезную озабоченность и предотвратить любую подобную деятельность в будущем.

Важно отметить, что Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста не выступает от имени МФОККиКП и его заявления не отражают нашу точку зрения.

Все национальные общества — члены МФОККиКП обязаны соблюдать Основополагающие принципы Движения, наши внутренние правила и политики, включая Политику МФОККиКП по защите, гендерным вопросам и инклюзивности, в соответствии с которой они обязуются обеспечивать защиту детей.