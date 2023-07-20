РПЦ не смогла собрать архиерейский собор

«Полусобор» прошел в Троице-Сергиевой лавре в Москве.

На нем глава РПЦ патриарх Кирилл впервые публично высказался о природе пригожинского мятежа — правда, следуя кремлевскому суеверию «не упоминать всуе имя врага», пишет «Новая газета».

«В конце июня мы были свидетелями того, как обиды и личные амбиции едва не привели к вооруженному противостоянию внутри России, — сказал Кирилл, обращаясь к участникам Архиерейского совещания в Троице-Сергиевой лавре 19 июля. — В эти дни многие из нас вспомнили о событиях вековой давности, когда во время Первой мировой войны в нашей стране была спровоцирована внутренняя рознь. Тогда для этого внешними и внутренними врагами Отечества использовались как частные интересы, так и претензии к действиям тех или иных государственных лиц, подчас, к сожалению, и справедливые. Мы знаем, какой катастрофой для России, для Церкви, для всего народа нашего стали мятежи и революции».

Патриарх видит долг подведомственного ему духовенства в том, чтобы не позволять пастве в любой форме поддерживать какие-либо мятежи и протесты, которые он назвал «делами тьмы».

Трибуна, которую патриарх выбрал для уточнения «позиции церкви» в новых политических условиях, — Архиерейское совещание, не предусмотрена Уставом РПЦ. Это некий паллиатив, заменяющий Архиерейский собор, который невозможно созвать в нынешних условиях. На совещание в актовом зале Московской духовной академии собралось 250 архиереев из 402, входящих в состав Московского патриархата. В то время как кворум для Архиерейского собора (2/3 от общего числа архиереев) составляет 268 человек.

Не приехали епископы с подконтрольных Украине территорий, из Молдовы, стран Балтии, некоторых западноевропейских государств, а также архиереи подчиненной РПЦ части Русской зарубежной церкви, Японской православной церкви и Парижской архепископии.

Как пишет «Новая газета», «Последний Архиерейский собор РПЦ прошел в 2017 году, по Уставу он должен созываться не реже одного раза в 4 года, поэтому в 2021 году РПЦ лишилась своего высшего органа и, соответственно, полномочия остальных ее органов оказались под вопросом. Но в РФ сегодня нет институции, которая решилась бы РПЦ этот вопрос задать (в подобных случаях другим религиозным организациям его задает регистрирующий орган — министерство юстиции).

Провести Архиерейский собор невозможно без архиереев Московского патриархата, которые служат на территории Украины. В мае прошлого года на своем Поместном соборе в киевском монастыре Феофания они заявили о фактическом отделении от Москвы. Фактическом, но не каноническом. Украинская церковь Московского патриархата (УПЦ МП) уклонилась от принятого в православном мире официального извещения других поместных церквей о своем отделении от «материнской» церкви и не подвергла церковным наказаниям своих епископов, перешедших в процессе СВО на сторону РФ».

Естественно, что отдельное постановление Архиерейского совещания посвящено Украине и выдержано в очень жестком по отношению к украинскому руководству тоне.

«На украинской земле государственная власть явила себя прямой наследницей большевиков-богоборцев и воздвигает гонения против Православной церкви», — утверждают участники совещания.

Они возгласили «Многая лета!» наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебидю), находящемуся в Лукьяновском СИЗО Киева после нарушения им режима домашнего ареста по делу о разжигании межконфессиональной вражды и отрицании территориальной целостности Украины. К месту будет заметить, что на соборе в Феофании Павел голосовал за отделение УПЦ МП от РПЦ… Но в Москве предпочли об этом пока забыть.

Главному конкуренту РПЦ в мировом православии — Константинопольскому патриархату — посвящен другой документ, принятый Архиерейским совещанием: «Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей». Его представил специально приехавший из Будапешта опальный митрополит Иларион (Алфеев), бывший председатель Отдела внешних церковных связей, не вписавшийся, по его собственным словам, в «крутой вираж», который сделала в прошлом году российская история.

Резолютивная часть этого 43-страничного документа звучит как готовая анафема: «Осуждаем и не приемлем теоретические положения новой экклезиологической концепции Константинопольского Патриархата, а также практические неправомерные и беззаконные действия, предпринятые в порядке внедрения указанной концепции в современную церковную жизнь. Эти положения и действия не соответствуют православному Преданию, разрушают канонические устои Вселенской Церкви».

Больше всего РПЦ обижена на дарование Константинопольским патриархатом автокефалии той Украинской церкви, которая давно отделилась от Москвы, а также на принятие клириков, лишенных сана в Московском патриархате за критику СВО и призывы к миру.

«Подобные формулировки означают, что в Москве твердо взят курс на новый раскол мирового православия, подобный расколу между западным и восточным христианством в XI веке», — заключает обозреватель «Новой газеты» Александр Солдатов.

И добавляет: «Архиерейское совещание в Троице-Сергиевой лавре стало самым представительным на сегодня собранием РПЦ, которое заявило о готовности идти на любые расколы ради того, чтобы оставаться вместе с Кремлем, идти с ним «до конца» — не важно, победного или катастрофического».

КСТАТИ

На Архиерейском совещании двоим представителям Беларуси были вручены высокие церковные награды.

«Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения» архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий был награжден орденом преподобного Серафима Саровского II степени.

«Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения» епископ Молодечненский и Столбцовский Павел получил орден преподобного Серафима Саровского III степени.