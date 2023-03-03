Ротация на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине была провели необходимую ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая все время откладывалась.

Об этом сообщил Генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси. Речь идет о безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции, удерживаемой российскими войсками, но управляемой украинским персоналом.

Новая группа экспертов МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС после пересечения линии фронта, что позволило трем специалистам, находившимся на объекте с начала января, вернуться в штаб-квартиру МАГАТЭ, — на месяц позже, чем планировалось изначально.