Российское ядерное оружие в Беларуси: как реагируют мировые СМИ

В четверг Москва и Минск подписали соглашение о размещении в Беларуси ядерного оружия, однако контроль над ним должен будет оставаться за Россией. По словам Александра Лукашенко, передислокация арсенала уже началась. Обозреватели расходятся во мнениях, насколько реальную угрозу для Европы таит в себе этот шаг Москвы.

Налицо слом табу, — констатирует итальянская La Repubblica:

«Боеголовки остаются под контролем Москвы и могут быть использованы военными Лукашенко: та же процедура, — как предсказуемо заявил Владимир Путин, — что и с американскими боеголовками в европейских странах НАТО, включая Италию. Правда, с одной большой разницей: по окончании холодной войны эти арсеналы были демонтированы и часть из них вернулась в США. Россия же сейчас размещает их за пределами своих границ — нарушая табу, соблюдаемое всеми державами. Единственный известный прецедент — тот, что привёл к Карибскому кризису 1962 года», — пишет издание

Berliner Morgenpost полагает, что Путин хочет лишь нагнать страху:

«Именно этот страх и есть самое мощное оружие Путина — — поскольку его армия не может продвинуться в Украине. Если Запад продолжит поставки оружия, то России грозят и дальнейшие поражения. В то же самое время все эксперты едины в том, что с военной точки зрения применение ядерного оружия не имеет абсолютно никакого смысла. Что дал бы сброс атомной бомбы на Бахмут или какой-либо иной участок фронта? Собственные солдаты стали бы точно такой же мишенью, как и солдаты противника. Нет, фактически размещение ядерного оружия в Беларуси ничего не меняет в ситуации с точки зрения угрозы. Если бы Путин хотел применить ядерное оружие, он бы уже давно отдал приказ сделать это», — считает немецкое издание

Польская Gazeta Wyborcza призывает НАТО сохранять бдительность.

«Решение Путина никоим образом не означает того, что мы приближаемся к ядерной войне. Хранилище, куда русские переместят определённое количество боеголовок и тактических бомб с другой базы, не имеет большого значения со стратегической точки зрения. Но сам факт того, что хранилище строится в непосредственной близости от восточной границы НАТО, а Россия размещает там свои ракеты класса «земля-земля», представляет угрозу для альянса», говорится в статье.

Политолог и бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов на сайте «Эхо» отмечает, что нынешний манёвр может служить цели отвлечь внимание от неудач в Украине и стать началом поглощения Беларуси.

«Раз уж победить Украину не удалось, то Путин мог бы попытаться удовлетворить свою всё более разочаровывающуюся в нём базу, добыв столь необходимый ему трофей совсем в другом месте — в Минске. Для этого потребовалось бы объединить Россию с Беларусью. Дескать, безопасность Донбасса, насколько смогли, обеспечили, а теперь укрепим наши геополитические позиции, отодвинув границу на 650 километров на Запад и зайдя Киеву в тыл. Во всяком случае, кремлевская политическая челядь получила бы повод снова начать трубить о гениальном маневре российского президента», — пишет он.