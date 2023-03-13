Российский теннисист во время матча с белорусом взял «туалетный перерыв», чтобы «медленно пописать»

Первая ракетка России Даниил Медведев выразил недовольство скоростью корта на турнире в Индиан-Уэллсе.

Сегодня шестая ракетка мира Даниил Медведев (на фото) из России оказался сильнее белоруса Ильи Ивашко, занимающего 85-е место рейтинга планеты, в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — 6:2, 3:6, 6:1.

Матч был не только упорный, но и скандальный. После второго сета россиянин взял туалетный перерыв и обратился к судье Мохамеду Лайани: «Я буду писать так же медленно, какова скорость этого корта. Понадобится 25 минут. Корт медленный, поэтому и я торопиться не буду… Они пишут, что это хардовые корты. Но это не хард».

При счёте 4:0 в третьем сете Медведев после розыгрыша крикнул: «Лжецы. Лжецы!» А после окончания встречи он написал на камере: «Слишком медленно».

Но, как видим, туалетный перерыв россиянину помог!