Российский кинорежиссер умер на приеме у врача в Москве

Стало известно, что в возрасте 71 года умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов. По данным Telegram-канала Shot, мужчина скончался в Москве прямо на приеме у врача.

Известно, что вчера около 15:00 Михаил вместе с женой Людмилой пришли в поликлинику. Там у него заболело сердце. Прибывшая на место бригада скорой спасти жизнь режиссера не смогла. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Михаил Мамедов — заслуженный деятель искусств России. Был режиссером Театра имени Маяковского и «Театра «Луны». Также Мамедов снимал фильмы и культовые сериалы, среди них «Паутина-1. Расплата» , «Улицы разбитых фонарей – 8. Карта смерти», «Такова жизнь» и «Неистовый, яростный, бешеный…».