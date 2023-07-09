Российский эксперт прогнозирует еще большее падение рубля

Главный аналитик российского Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал курс доллара на отметке 89-94 российских рубля на следующей неделе, а также допустил, что евро будет стоить 98-103 рубля. Его слова приводит «Российская газета».

«На предстоящей неделе сильные колебания рубля могут продолжиться, риски по-прежнему смещены в сторону дальнейшего ослабления рубля», — сказал российский финансист.

Он объяснил, что курс российской валюты снижается в последние семь месяцев, так как спрос в силу оттока капитала превышает предложение.

Васильев отметил, что в 2022 году на российском рынке было рекордное предложение валюты, поэтому отток капитала происходил незаметно, а курс был крепким — на уровне 55-65 рублей за доллар.