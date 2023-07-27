Российский инвестор подал в суд на Минфин Беларуси

Московский городской суд принял к производству исковое заявление о взыскании задолженности по еврооблигациям Беларуси.

Карточка соответствующего дела размещена на сайте суда, сообщает РБК.

Истцом выступает частный инвестор, а в качестве ответчика указано Министерство финансов Беларуси. Это первое судебное разбирательство, касающееся этих евробондов, — российские инвесторы, купившие их, из-за санкций не могут получить по ним выплаты.

Дело по иску частного инвестора находится в суде уже несколько месяцев, но пока не рассматривалось по существу. Информация о том, по каким именно выпускам ценных бумаг возникла и каков ее размер, в документах не раскрывается. Речь идет о долге более чем в 200 тысяч долларов, сказал РБК человек, знакомый с содержанием иска.

Иск в суд попал еще весной этого года, но изначально белорусский Минфин ходатайствовал об оставлении гражданского дела без рассмотрения. Однако истец добился рассмотрения дела. Судебное заседание россиянина о задолженности назначено на 28 августа.

Российские инвесторы с февраля 2023 года жаловались, что Минфин Беларуси не выплачивает долги по евробондам. Они обращались в Центробанк РФ и писали совместное письмо лично министру финансов Беларуси Юрию Селиверстову. Общая сумма неполученных средств составляла на начало марта 500 млн долларов.

В обращении сейчас находятся четыре выпуска белорусских евробондов: Belarus-2026 (500 миллионов долларов), Belarus-2027 (600 миллионов долларов), Belarus-2030 (600 миллионов долларов) и Belarus-2031 (750 миллионов долларов). Еще один выпуск, Belarus-2023 на 800 миллионов долларов, был погашен в феврале, но не в долларах, а в белорусских рублях. Именно в невозможности получать выплаты в долларах и заключается основная проблема для тех, кто вложился в белорусские евробонды.

В начале июля 2022 года Минфин Беларуси сообщил, что Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Ситибанка прекратили деятельность в качестве регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента в отношении его еврооблигаций. Это создало сложности с проведением платежей по бумагам в адрес резидентов и нерезидентов страны. Сначала министерство отмечало, что будет искать нового контрагента, а затем сообщило, что выплаты по еврооблигациям будут осуществляться напрямую в локальной инфраструктуре в белорусских рублях.

На данный момент Минфин предлагает четыре варианта урегулирования ситуации с выплатами: замена еврооблигаций на внутренние облигации; досрочный выкуп бумаг (в постановлении Совета министров и Национального банка цена обратного выкупа определена в 30% от номинала); выплата купонов и погашений на счет в Нацбанке; выплата купонов и погашений на счет в одном из белорусских банков.

Возможность выплат российским инвесторам через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД), а также другие депозитарии страны обсуждается, сообщал белорусский Минфин. Но пока ее нет, пишет издание.