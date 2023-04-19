Российский депутат Николай Валуев назвал белорусских боксеров «сильнейшими в мире»

С 21 июня по 2 июля в Польше пройдут очередные Европейские игры, но белорусских и российских спортсменов там не будет.

Бывший российский боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев обиделся на недопуск спортсменов на турнир и увидел в этом козни «поляков и европейских лидеров».

«Данный турнир является отборочным, — сказал Валуев на «Матч ТВ». — Говоря о Международном олимпийском комитете, самое важное сейчас — получить недвусмысленную позицию Томаса Баха. Нас не то что не ждут там, а нам не дадут возможность приехать. Про визы мы уже слышали, предложения Германии и Польши уже прозвучало. Это было как руководство к действию.

Поэтому нужен альтернативный турнир, куда приедут все сильнейшие спортсмены Европы и планеты. Российские и белорусские боксеры сильнейшие на планете, а тем более в Европе. Чемпиону России сегодня почти гарантировано звание чемпиона Европы. Если российская команда туда не приезжает на отборочный турнир, то мы рискуем остаться без олимпийской визы.

Многие поляки и европейские лидеры понимают, что им не придется конкурировать с сильнейшими спортсменами Европы. План налицо, но от этого вся грязь в этой ситуации не становится меньше».

Надо отметить, что на самом деле белорусский боксеры никогда в мировом рейтинге звезд с неба не хватали, хотя в разное время определенные успехи у них были.

«На чемпионате мира из двух команд вне всяких вопросов россияне и белорусы были бы сильнейшими в мире», — шутят болельщики на форумах над словами россиянина.

Кто такой Валуев?

Николай Валуев — бывший боксер. По статистике, на ринге россиянин провел 53 боя, 50 из которых заканчивались победой Валуева.

После завершения спортивной карьеры Николай Валуев попробовал себя в разных жанрах — несколько раз снимался в кино, вел программу «Большое хобби» на телеканале «Охотник и рыболов HD» и «Спокойной ночи, малыши», передачу «Исторический детектив».

Попадал Николай Валуев и в скандальные истории. В январе 2006 года на парковке дворца спорта «Спартак» в Санкт-Петербурге произошёл конфликт между Валуевым и 61-летним охранником парковки Юрием Сергеевым. В результате инцидента охранник был госпитализирован в состоянии средней тяжести в городскую больницу Св. Елизаветы. В результате обследования Сергееву был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки».

Супруга Галина Валуева признала, что инцидент произошёл после того, как она припарковала свой автомобиль около автобусной остановки. Это запрещено правилами дорожного движения и, по-видимому, явилось причиной конфликта с охранником парковки Дворца спорта.

В итоге Валуев выплатил охраннику спорткомплекса требуемые им 41 тысячу рублей в качестве возмещения морального и материального ущерба от травм. Суд признал Николая Валуева виновным в избиении Сергеева и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Сейчас Валуев — депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» и, как видим,

В 2022 году Валуевым вместе с депутатами Владимиром Плотниковым и Светланой Бессараб была внесена законодательная инициатива, согласно которой народные избранники хотели добиться запрета на вылов дельфинов, китов и морских свиней.

Алесь СВЕТЛАНИЧ.