Российские поставщики судятся с «Могилевхимволокно»

На этой неделе белорусский производитель проиграл очередной, третий за последние три месяца, иск в Арбитражном суде Москвы.

Общая сумма денежных претензий (вместе с неустойками), истребованная с марта по май российскими компаниями с ОАО «Могилевхимволокно», составляет свыше 3,4 миллиона долларов и около 23 миллионов российских рублей.

Как сообщает Officelife, все три дела, проигранные белорусами в первой инстанции, связаны с их задолженностью перед поставщикам по контрактам 2021 и 2022 годов. Как следует из материалов дел, деньги через суд пытаются вернуть московские компании «ЛКМ и Технологии» (по договору уступки долга эмиратской SAS Chemicals DMCC), «Паномарикс» и «Афива». Все они — достаточно крупные специализированные трейдеры с выручкой в несколько десятков миллионов долларов.

«Могилевхимволокно» — один из крупнейших экспортеров химической отрасли Беларуси. В конце прошлого года новым руководителем предприятия был назначен бывший директор Завода горного воска Владимир Марков. На днях было объявлено о создании на базе предприятия научно-производственного кластера. В него также вошли Могилевский горисполком, Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий, Белорусский государственный технологический университет и Могилевский государственный индустриальный колледж.