Российские ядерные боеголовки в Беларуси: временно или навсегда?

В Министерстве иностранных дел России пояснили, сколько времени тактическое ядерное оружие может находиться на территории Беларуси. В интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что договоренность о нахождении российского ТЯО в Беларуси не предполагает временных рамок.

Он подчеркнул: если речь идет о возможных временных рамках нахождения тактического ядерного оружия России в Беларуси, «то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают». Он также заметил, что в сложившейся геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО обратно в РФ могли послужить отказ НАТО и США от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Беларуси.

Полищук отметил, что подобному шагу должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с последующей ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе.