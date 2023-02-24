Поскольку большинство книг в белорусских книжных магазинах видят свет в российских издательствах, эта новость касается нас напрямую.

Российские издатели будут выпускать пересказы книг зарубежных авторов, лицензию на перевод которых из-за санкций не смогли получить официально. Об этом сообщает Forbes Russia, в качестве примера приводя мемуары британского принца Гарри, правами на которые владеет ушедшее с российского рынка Penguin Random House. Они выйдут в России в форме пересказа без прямого цитирования. «Мемуары герцога Сассекского пока не изданы в России и впервые публикуются на русском языке в единственном формате – сокращенной версии, кратком изложении», – говорится в заявлении платформы «Литрес», поступившем в Forbes.

Сообщается, что другое российское издательство, «Эксмо-АСТ», готовит свою версию «изложения» по мемуарам принца Гарри: «В саммари (с английского summary, пересказ какого-либо объемного материала) будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком».

Готовятся пересказы и других книг, лицензия на которые не была получена или закончилась, при этом, как заверяют игроки рынка, выпуск литературы в таком формате обусловлено не только проблемами с лицензированием – у читателей «все меньше времени», чтобы читать книгу целиком.

Впрочем, некоторые из опрошенных Forbes Russia экспертов, пожелавшие, впрочем, сохранить анонимность, относятся к такому ходу негативно, характеризуя его как «завуалированное пиратство».

Олег СНОВ.