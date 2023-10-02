Россиянка стала «Супермоделью Вселенной — 2023» в возрасте 36 лет и с двумя детьми

Ирина Кирсанова из Москвы стала победительницей международного конкурса красоты «Супермодель Вселенной — 2023» («Supermodel of the Universe 2023»). Важно отметить, что Ирина является мамой двоих детей и ей 36 лет. Финал этого престижного конкурса прошел в Куала-Лумпуре, Малайзия, 30 сентября. Второе место заняла представительница Молдавии, Алина Грушко, а третье место досталось участнице из Нидерландов, Тио Юдит Хофхейзен.

Ирина Кирсанова поделилась своими впечатлениями о конкурсе: «По политическим причинам на моей ленте было написано «Москва», а не «Россия», но это не помешало мне одержать победу. Несмотря на общую обстановку в мире, я чувствовала себя на конкурсе очень комфортно: каждый, с кем мне удалось пообщаться, отнесся ко мне с большой теплотой — и организаторы, и постановщики шоу, и фотографы и другие».

Международный конкурс «Супермодель Вселенной» был создан в 2016 году с целью представить новые лица на мировых подиумах и привлечь внимание мировых модельных агентств. В этом году конкурс прошел в Малайзии с участием представительниц из разных стран, включая Филиппины, Нидерланды, Сирию, Нигерию и Молдавию.