Речь идет о подразделении известного поставщика хлебопекарного оборудования Leipurin, входящем в Aspo Group. Его белорусская дочерняя компания «Лейпурин» присутствует на местном рынке с 2013 года.

«Лейпурин» является частью глобальной сделки, в рамках которой россиянин Тимур Ахияров выкупает Leipurin East с его активами в России, Беларуси и Казахстане. Ее сумма составляет €8,4 млн. В нее не входят права на бренд и товарные знаки финского производителя.

Пока подписано рамочное соглашение между продавцом и покупателем. Чтобы закрыть сделку, ее участникам необходимо получить одобрение местных властей, пишет OL.

«Дочка» Leipurin в Беларуси не входит в список активов, продажа которых возможна только с разрешения властей. С одной стороны, этот факт не стал препятствием для того, чтобы заблокировать продажу (передачу) в руки россиян активов уходящих с белорусского рынка McDonald’s и Synevo. С другой — есть несколько примеров, когда покидающие Беларусь компании смогли продать свои бизнесы российским бизнесменам. В перечне таких сделок — центры разработки Wargaming и Playrix, а также дочерняя структура французской корпорации Schneider Electric.