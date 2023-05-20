Россия запретила поставки молочки с трех белорусских предприятий

Россельхознадзор временно запретил поставки молочной продукции с нескольких белорусских предприятий из-за «несоответствия нормам качества и безопасности», говорится в сообщении ведомства.

В апреле специалисты Россельхознадзора нашли в твороге марки «Молочный гостинец» антибактериальный препарат тулатромицин. Белорусскую ветслужбу попросили ужесточить контроль продукции, но, как отмечает пресс-служба российского контрольного ведомства, антибиотик обнаружился и в следующих восьми партиях творога.

Россельхознадзор также отметил, что в рикотте, произведенной на Туровском комбинате, нашли бактерию листерия, которая вызывает опасное заболевание листериоз.

Еще одна претензия — замена молочных жиров животными. По данным Россельхознадзора, в полутвердом копченом сыре Туровского молочного комбината 26,3% молочного жира заменили на говяжий, в мягком сливочном сыре этого же предприятия — еще больше: 29,1%. В полутвердом сыре производства ОАО «Бабушкина крынка» доля животного жира — 30%.

«Проверка также подтвердила, что в программе производственного контроля ОАО «Туровский молочный комбинат» не предусмотрено исследование молочного сырья и готовой молочной продукции на наличие заменителей молочных жиров, в том числе и растительных, — сообщает ведомство.