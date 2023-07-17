Россия против НАТО: хотели — как лучше, получилось — как всегда

Доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Бузин в эфире СТВ фактически признал провал главной цели, ради которой Россией затевалась так называемая специальная военная операция в Украине.

Помните, что предшествовало спецоперации?

В январе 2022 года заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков резюмировал претензии России к Западу такой фразой: «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

Это означало, что Россия намерена не только не допустить расширения влияния НАТО, но и требует ухода блока из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии и других европейских стран, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года.

Сам Владимир Путин в обращении 24 февраля 2022 года, в которой объявил о начале СВО в Украине, заявил: «Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу, о тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам…»

Ну и как? Получилось «предотвратить угрозу»?

Наоборот, НАТО еще больше приблизилось к границам России, так как в блок уже вступила Финляндия, вот-вот к нему присоединится Швеция, все более реальны перспективы присоединения Украины.

Николай Бузин и вовсе считает, что Путин реанимировал блок НАТО.

«НАТО стало крепче. У них появился дополнительный ресурс для решения собственных задач чужими руками. И второй момент: что бы мы там ни говорили, как бы ни рассказывали, что оно сыплется (и об этом шла речь несколько лет назад, к этому все шло), и сегодня мы разговаривали бы о том, что НАТО потихонечку завершает свое существование. Но именно конфликт в Украине позволил реанимировать НАТО. Позволил создать не только образ врага, но реально восстановить дух холодной войны и перевести ее в горячую фазу», — заявил белорусский военный эксперт Николай Бузин в эфире телеканала СТВ.

Как тут не вспомнить фразу бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина: «Хотели — как лучше, получилось — как всегда».