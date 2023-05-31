Россия и Беларусь приступят к разработке боевого лазера высокой мощности

Стало известно о том, что российские технические специалисты совместно со своими белорусскими коллегами разработают боевой лазер высокой мощности, который будет предназначен для поражения различных типов беспилотников на большой дальности.

В программе, которая должна занять два года, участвуют инженеры из двух НИИ в России, названия которых не раскрываются, а также белорусского «Лэмта». В планах создание 100-киловаттного лазера с «дальнобойностью» в десятки километров, прототип которого должны представить до конца текущего года.

Здесь нужно отметить, что специалисты белорусского центра «Лэмт» имеют достаточный опыт по созданию боевых лазерных установок, хотя ранее они занимались устройствами со значительно меньшей мощностью, пишет сайт «Техкульт».

К примеру, по заказу зарубежной компании ими был создан лазер, поражающий БПЛА на 1,5-километровом расстоянии и успешно испытанный на Ближнем Востоке. Причем данный комплекс, разработанный как в мобильном, так и в стационарном вариантах, не только обеспечивает поражение беспилотников, но и их обнаружение, идентификацию и сопровождение.

На сегодняшний день разработкой мощных лазерных модулей занимается ряд стран, включая США с Японией, а также Турцию с Израилем и Китаем. При этом мощность создаваемых установок, которые в основном являются мобильными, пока не превышает 50 кВт, хотя работы в этом направлении этими государствами ведутся весьма активно.