Романа Протасевича приговорили к 8 годам колонии, но пока не взяли под стражу

Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к 8 годам лишения свободы по делу о заговоре c целью захвата власти. Яну Рудику и Степану Путило, которых судили заочно, назначено 19 и 20 лет колонии соответственно.

Как утверждало следствие, Степан Путило, Ян Рудик и Роман Протасевич, «находясь, в основном, в Польше и руководствуясь планом захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем, публиковали в сетях телеграм-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими, информационные материалы в деструктивных целях». Кроме того, фигуранты дела «призывали протестно настроенных граждан совершать акты терроризма». Как видим, суд эти обвинения поддержал.

Напомним, что прокурор просил для Романа Протасевича 10 лет колонии, однако суд учел раскаяние и деятельное признание. Яну Рудику и Степану Путило заочно назначили 19 и 20 лет колонии соответственно. Оба находятся сейчас за границей.

До вступления приговора в силу Протасевич остается под домашним арестом. В зале суда под стражу его не взяли.